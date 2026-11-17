Новосибирские археологи обнаружили на Алтае древние кольца из скорлупы страусиных яиц и костяную иглу с просверленным ушком. Об этом сообщает ТАСС.

Заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков уточнил, что в ходе раскопок найдено множество артефактов, часть которых указывает на связь с человеком современного физического облика. Исследователи вскрыли слои среднего палеолита и начала верхнего палеолита.

Именно в этих горизонтах были обнаружены фрагменты кольца из бивня мамонта и кольца из скорлупы яиц страуса. Глубже археологи нашли костяную иглу длиной семь сантиметров с просверленным ушком. Она стала 19-м по счету подобным предметом в коллекции. Такие иглы считаются наиболее древними на территории Северной и Центральной Азии.

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