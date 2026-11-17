Самолет рухнул в поле рядом с селом Ягуново, не долетев около пяти километров до аэродрома, и взорвался при ударе о землю. Обломки разбросало в радиусе 500 метров.

Момент падения горящего воздушного судна запечатлел видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. На записи зафиксировано, как борт теряет высоту и уходит вниз, а затем взрывается после удара.

По предварительной информации, транспортный Ан-12, выполнявший рейс из Новосибирска в Канск с грузом запчастей, загорелся еще в воздухе. По сведениям канала «База», причиной катастрофы могла стать утечка авиатоплива из-за поломки патрубка или насоса в мотогондоле двигателя. Горючее могло вспыхнуть прямо в полете, вызвав отказ механизации крыла. Из-за этого машина потеряла управление, резко ушла вниз и разбилась в пяти километрах от кемеровского аэропорта.

Напомним, губернатор Кузбасса Илья Середюк подтвердил авиапроисшествие под селом Ягуново в регионе. Он также записал видео с места ЧП, отметив, что речь действительно идет о падении транзитного самолета. На месте инцидента развернут оперативный штаб.

В то же время РЕН ТВ указал, что речь может идти о гибели 17 человек: экипажа и пассажиров. Эти данные пока не имеют официального подтверждения.