Коммунальные службы восьми округов Подмосковья получили новую технику
Новую коммунальную технику передали МБУ восьми округов Подмосковья
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
Автопарк муниципальных бюджетных учреждений Подмосковья пополнился партией новой коммунальной техники. Комбинированные машины отправили в Егорьевск, Чехов, Черноголовку, Коломну, Мытищи, Богородский округ, Домодедово и Солнечногорск, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В Коломну поступили восемь грузовых автомобилей с бортовой платформой, в Чехов и Мытищи — по пять таких машин. В Егорьевск передали автосамосвал с краном-манипулятором, два фронтальных колесных погрузчика и два ковровых погрузчика, а в Черноголовку — вакуумную подметально-уборочную машину.
Всего на балансе 79 коммунальных учреждений Подмосковья числится более 5 тыс. единиц техники, а общая оснащенность территорий достигла 79%. За последние три года регион закупил 1 264 машины, обновив парк на 44%.
Кроме того, по федеральной программе льготного лизинга область уже получила и передала в муниципалитеты еще 222 единицы спецтехники: 99 тракторов, 59 экскаваторов-погрузчиков, 45 вакуумных пылесосов и 19 автогрейдеров.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.