В Коломну поступили восемь грузовых автомобилей с бортовой платформой, в Чехов и Мытищи — по пять таких машин. В Егорьевск передали автосамосвал с краном-манипулятором, два фронтальных колесных погрузчика и два ковровых погрузчика, а в Черноголовку — вакуумную подметально-уборочную машину.

Всего на балансе 79 коммунальных учреждений Подмосковья числится более 5 тыс. единиц техники, а общая оснащенность территорий достигла 79%. За последние три года регион закупил 1 264 машины, обновив парк на 44%.

Кроме того, по федеральной программе льготного лизинга область уже получила и передала в муниципалитеты еще 222 единицы спецтехники: 99 тракторов, 59 экскаваторов-погрузчиков, 45 вакуумных пылесосов и 19 автогрейдеров.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.