Каждый второй россиянин регулярно пользуется нейросетями, но почти половина (46%) относится к ним настороженно — такие данные получили Кино Mail и онлайн-кинотеатр Start в совместном опросе почти 6000 человек.

Ежедневно к ИИ обращаются 22% респондентов, еще 28% — несколько раз в неделю, 13% — хотя бы раз в месяц. Никогда не используют нейросети 37%. Чаще всего их применяют для работы (27%), бытовых задач (24%) и советов по личным вопросам (21%).

Главный повод для тревоги — достоверность: 38% боятся, что нейросети выдают ложь за правду, и предпочитают перепроверять ответы. Еще 21% беспокоятся за безопасность личных данных, 18% — за технологические сбои, чрезмерный контроль и «восстание машин». Потерю работы из-за ИИ считают серьезной проблемой лишь 15%: 33% уверены, что он заменит людей в небольшом числе профессий, еще столько же — что полностью заменить человека не сможет.

Больше всего россияне не готовы доверить ИИ выбор партнера (25%) и важные личные вопросы — смену работы, психологические консультации (24%). Под сомнением также здоровье (21%) и личные финансы (18%), а вот к образованию претензий меньше — против лишь 12%. Управление городом нейросети не доверят 77%, хотя контроль безопасности и законов, а также автоматизацию госуслуг поддерживают по 25%. Разработку законов готовы отдать ИИ только 4%, управление бюджетом — 8%. В городе, полностью управляемом ИИ, не хотели бы оказаться 79%, но 52% верят: в спорных вопросах нейросеть может быть объективнее человека.

Идея цифрового двойника пугает 68% опрошенных, и лишь 8% с энтузиазмом делегировали бы ему общение и повседневные дела. Прогнозы на будущее разделились: 30% ждут масштабного влияния ИИ на общество и экономику, 28% — что нейросети станут незаменимыми помощниками, еще 28% — что человечество само уничтожит ИИ. Восстание машин допускают только 14%.