Муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества» в Реутове принял более 1,7 тыс. обращений за год работы. Офис на улице Победы, 7, открытый в ноябре 2025 года на базе МФЦ, посетили председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава округа Алексей Ковязин.

Брынцалов отметил, что за помощью в реутовский офис обращаются не только местные жители, но и ветераны из соседних округов — Балашихи, Люберец и Королева. По его словам, эту практику продолжат развивать в Подмосковье.

Начальник отдела Елена Питьева рассказала, что в филиале работают четыре окна по разным направлениям и кабинет психологической разгрузки. Социальные координаторы помогают оформить удостоверения ветерана боевых действий, подобрать работу или курсы переобучения, получить льготы, реабилитацию и юридическую консультацию.

Недавно в отделе запустили прием заявлений на выплаты по линии военкомата — теперь заявителям не нужно ехать за ними в сам комиссариат. Специалисты принимают всех обратившихся и не ограничивают время консультаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил семьям военнослужащих ключи от квартир.