Ожирение в раннем возрасте может надолго ослаблять иммунную систему и снижать способность организма защищаться от инфекций. Об этом сообщает журнал Nature Immunology.

К такому выводу пришли ученые из Пенсильванского университета, проведя эксперименты на молодых мышах, которые получали рацион с высоким содержанием жиров. Специалисты оценили состояние иммунной системы животных и ее способность вырабатывать антитела в ответ на вакцинацию.

Выяснилось, что у мышей с ожирением нарушалось созревание определенных Т-клеток, помогающих организму производить защитные антитела. В результате иммунный ответ на прививку становился слабее, а способность формировать длительную защиту от инфекций могла снижаться.

Ученые установили, что изменения связаны со снижением активности гена A20, участвующего в регуляции иммунных процессов. Анализ клеток пяти пациентов с редким генетическим нарушением, затрагивающим этот ген, выявил похожий дефицит иммунных клеток.

Авторы предполагают, что питание в раннем возрасте способно надолго влиять на формирование иммунитета. В перспективе открытие может помочь разработать способы восстановления нарушенных иммунных реакций.

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