Появились новые подробности об авиапроисшествии в Кемеровской области. По данным РЕН ТВ , при крушении самолета Ан-12 погибли 17 человек: это все находившиеся на борту, включая пассажиров и экипаж.

Канал указал, что в регионе упал Ан-12 и весь его экипаж и пассажиры погибли. По предварительным данным, речь идет о 17 жертвах.

Однако пока официального подтверждения списка погибших и обстоятельств крушения на момент публикации не поступало.

Ранее об авиапроисшествии в районе села Ягуново сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк, не указывая подробностей. На месте работали пожарные, полиция и другие оперативные службы, сам глава региона также выехал к месту ЧП. Причины и детали авиакатастрофы устанавливаются.