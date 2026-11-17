Жители Подмосковья получили возможность подтверждать право на льготный проезд в общественном транспорте региона с помощью сервиса МАКС ID. Новым способом могут воспользоваться студенты, пенсионеры, многодетные родители и люди с инвалидностью, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Цифровой профиль заменяет паспорт и водительское удостоверение, позволяя проверить возраст пассажира и его право на льготу. Чтобы оформить код, нужно зайти в приложении в раздел «Цифровой ID», нажать «Создать QR» и выбрать «Добавить документы», после чего подтвердить операцию через «Госуслуги».

Во время поездки в автобусе пассажиру достаточно предъявить сформированный QR-код вместо бумажных удостоверений.

Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни — это ключевое направление нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил коллектив АО «Мострансавто» со 100-летним юбилеем.