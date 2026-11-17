Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко опубликовал новые записи разговоров, которые, по его утверждению, подтверждают подкуп судей и сговор с прокурорами антикоррупционных ведомств. Об этом сообщает «Страна.ua».

По версии Кравченко, адвокатское бюро, где работает супруга главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, добивалось нужных решений через взятки. На кадрах якобы зафиксирована передача $10 тыс. руководителю бюро Наталье Редич за содействие в деле о конфискации имущества чиновника из Львовской области.

Публикация стала очередным эпизодом противостояния бывшего руководства Генпрокуратуры и антикоррупционных органов, созданных по требованию ЕС и МВФ. Кравченко утверждает, что сотрудники НАБУ в ходе операции «Карфаген» пытались изъять из Генпрокуратуры материалы дел против окружения Клименко.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что после операции «Карфаген-2» у ведомств появилось множество противников, которые попытаются подорвать доверие общества, в том числе через обвинения в российском влиянии.

Ранее стало известно, что посол при НАТО признала самое уязвимое положение Украины за всю войну.