В «Шоу-матче на Красной площади» участвовали звезды хоккея, шоу-бизнеса и студенты из Красногорска

В составе сборной Московской области сыграли хоккеисты Президентской академии.

Зрители наблюдали за яркой игрой команд «Забей» и «КомАр», которая завершилась со счетом 9:5. Итог игры был ожидаем, ведь в состав «Забей» вошли футболисты Юрий Жирков и Александр Мостовой, которые давно признаны болельщиками легендами России. Не менее великие личности, но реализованные в совершено в другой сфере — актеры Денис Матросов и Александр Носик отстаивали честь «КомАр». Несмотря на очевидность выигрыша спортсменов, наблюдать за происходящим было очень увлекательно.

Всплеск адреналина зрителям обеспечила игра между студенческими хоккейными сборными Москвы и Московской области. Когда казалось, что итог игры определен со счетом 6:6, на последних секундах студенты сборной Москвы забили фатальный гол.

«Был рад сыграть на Красной площади. Конечно, неприятно уступать, но матч получился хороший, думаю, зрителям и болельщикам было интересно смотреть за игрой. И отдельное спасибо им, что, несмотря на мороз, до конца поддерживали и болели за нас»,- сказал защитник Павел Рябикин, студент Президентской академии в Красногорке.

Отметим, что в состав сборной Московской области вошли студенты из 21 города Подмосковья.