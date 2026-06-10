В шведском хоккее высказали свою позицию в вопросе возвращения россиян на международную арену

Глава шведской федерации хоккея Андерс Ларссон в разговоре с SVT Sport выразил свое отношение к вопросу допуска российских хоккеистов к международным соревнованиям.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) с 2022 года. Каждый год отказ в допуске объясняется соображениями безопасности, весьма абсурдными. Корреспондент телеканала поинтересовался, почему в мотивировках отказа речь не идет о необходимости отстаивать демократию и противостоять «агрессору».

«В такие моменты можно испытывать множество эмоций, но в уставе IIHF таких пунктов нет, за исключением тех, которые касаются безопасности. В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым», — заявил Ларссон.

Ранее стало известно, что сборные России и Белоруссии не примут участие в чемпионате мира 2027 года. Главными противниками допуска россиян являются скандинавские страны, а также Чехия.