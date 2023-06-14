В Швеции объяснили рост инфляции двумя концертами Бейонсе

Шведские экономисты обвинили в неожиданном росте инфляции американскую певицу Бейонсе, которая в Стокгольме начала свое мировое турне, сообщает Financial Times.

Концерты прошли 10 и 11 мая на стадионе Friends Aren прошли при полном аншлаге и привлекли большое количество иностранных туристов. В частности, приехали многие поклонники певицы из США, поскольку из-за пошатнувшейся шведской кроны цены на билеты были сравнительно низкими.

Зато значительно выросла стоимость гостиничных и ресторанных услуг.

Главный экономист Danske Bank Майкл Гран заявил, что на Бейонсе лежит «ответственность» за 0,2% инфляции в годовом выражении за два месяца. Он признал, что еще никогда не сталкивался с таким феноменом.

В феврале Бейонсе побила рекорд по статуэткам премии «Грэмми». Добавив в свою коллекцию еще три, она довела их общее число до 33.