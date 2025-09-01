В «Сочи» объявили о назначении нового главного тренера

Ротенберг выразил сожаление, что испанский специалист Роберт Морено не смог справиться с командой в условиях РПЛ. По его словам, Морено пытался построить игру команды, как будто у него игроки уровня «Барселоны».

«В России спортивная традиция другая. Тренерская работа — это именно работа с каждым спортсменом, с каждым членом команды. Есть тренер, а вся команда — это его дети. Он с каждым своим «ребенком», своим подопечным спортсменом должен непременно разговаривать, должен вытаскивать из него все самые лучшие качества», — сказал Борис Ротенберг.

Босс «Сочи» выразил уверенность, что Осинькин изменит подход к тренировочному процессу, и вскоре произойдут изменения на поле и в турнирной таблице.

ФК «Сочи» после семи туров занимает последнее место в РПЛ, набрав лишь одно очко.