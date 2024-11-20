В Союзе дизайнеров России пояснили суть отечественного дизайна сегодня

Глава государства поручил правительству и «Российскому экспортному центру» до конца года разработать и утвердить программу «Сделано в России», которая направлена на продвижение российских товаров за рубежом. Глава Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий рассказал о том, что такое русский дизайн и какие тренды он формирует. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, русским дизайном на сегодняшний день являются проекты, наша сильная сторона, это инновационный потенциал, и, как фундамент, это наши традиционные ценности, о которых мы в последнее время все чаще и чаще говорим.

Эксперт пояснил, что мировая текущая ситуация напрямую затронула дизайн. Так, сегодня наблюдается неподдельный интерес к России во всем мире в противовес иностранным ценностям, трендам, товарам, поскольку все-таки это не наша культура.

Ранее сообщалось, что жостовские подносы и гжельский фарфор можно будет увидеть в Кремле.