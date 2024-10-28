Жостовские подносы и гжельский фарфор можно будет увидеть в Кремле

Жостовские подносы и гжельский фарфор можно будет увидеть на выставке, которая откроется в Государственном Кремлевском дворце, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие будет проходить в течение ноября и декабря. Оно приурочено к двухсотлетию жостовского промысла.

По словам первого вице-президента Академии народного искусства Георгия Годлевского, изделия из Жостово займут центральное место в экспозиции. Изысканная роспись на фарфоре из Гжели будет контрастировать с яркими красками знаменитых подносов, добавил он.