В Солнечногорске отреставрируют Усадьбу Татищева. Как сообщили в ГУ культурного наследия Подмосковья, уже были выданы разрешения на проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ.

Усадьба расположена в деревне Болдино. В рамках реставрации в порядок приведут главный дом, флигель, служебный корпус. Это позволит предотвратить дальнейшее разрушение объектов.

Усадьба является одной из старейших в Подмосковье. Она связана с именем основоположника русской историографии, известного политического и общественного деятеля XVIII века Василия Никитича Татищева.

Каменные постройки в Болдино возвел сын Татищева, Евграф Васильевич. Имение оставалось за Татищевыми до 1815 года.