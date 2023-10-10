В составе сборной России в Дельфийских играх отличились мытищинцы

Седьмые молодежные Дельфийские игры состоялись в Бишкеке. Представители Мытищ продемонстрировали на соревнованиях высокие результаты. Новостью поделились на сайте администрации муниципалитета.

В играх принимают участие выступающие за страны, входящие в состав Содружества Независимых Государств. Там показали себя и представители Подмосковья, в том числе и от городского округа Мытищи.

Выступающие от 10 до 25 лет продемонстрировали свои достижения в художественных направлениях: пении, игре на музыкальных инструментах, танцах и ремеслах. Всего в играх приняли участие шесть сотен ребят и молодых людей.

Представители Мытищ оказались среди лучших. Так, Купава Мурашко заняла третье место в номинации «Изобразительное искусство», а Гордей Мурашко получил диплом за профессионализм в той же категории.