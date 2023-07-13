В «Современнике» отменили спектакли с участием Марины Нееловой из-за болезни актрисы

Спектакли «Современник», в которых была задействована народная артистка России Марина Неелова, отменены, сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию театра.

Там пояснили, что актриса 76-летняя актриса больна, но отказались комментировать сообщения о ее госпитализации.

По данным канала Mash, Неелову увезли в одну из московских клиник, где проводят обследования по поводу новообразования в кишечнике.

С 1974 года Неелова служит в театре «Современник», с которым в основном связана вся ее профессиональная жизнь.

Актриса сравнительно не слишком часто снималась в кино, но все ее роли становились запоминающимися. Она сыграла в фильмах «Слово для защиты», «Осенний марафон», «Фантазии Фарятьева», «Дорогая Елена Сергеевна», «Ты у меня одна».