В «Спартаке» опровергли информацию о проблемах Промеса с российской полицией

По данным канала Mash, нападающий «Спартака» Квинси Промес устроил скандал в одном из полицейских участков в Москве.

Лидер красно-белых приехал в участок, чтобы помочь своим друзьям, который, как сообщается, были задержаны в состоянии наркотического опьянения. В отделении футболист громко скандалил.

В «Спартаке» это сообщение опровергли, заявив, что у Промеса нет никаких проблем с российской полицией, нападающий в составе команды готовится к очередному матчу РПЛ против «Крыльев Советов».

В этом сезоне голландский нападающий провел 12 матчей за «Спартак» в чемпионате и Кубке России, забив четыре мяча и отдав шесть результативных передач.

В Голландии Промес приговорен к полутора годам тюрьмы за то, что нанес ножевое ранение двоюродному брату. Также его обвиняли в помощи в контрабанде крупной партии наркотиков в Антверпене.