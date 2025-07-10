РПЛ заставят ужесточить лимит на легионеров

Министерство спорта РФ настаивает на ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил инсайдер Иван Крапов.

По его данным, ведомство Михаила Дегтярева предлагает установить лимит 10/5 (десять человек в заявке — пять на поле). Напомним, сейчас действует лимит 13/8.

В свою очередь, Российский футбольный союз (РФС) предлагает поэтапное ужесточение: 10/7 со следующего сезона, 10/6 — с сезона 2027/2028 и только через три года — лимит, который предлагает Минспорта.

Идея ведомства состоит в том, что, оказавшись перед необходимостью выпускать на поле больше российских игроков, клубы начнут активнее вкладываться в детско-юношеский футбол.

«Стороны ведут дискуссию по этому вопросу. Ясно одно, следующий сезон РПЛ начнет с новым лимитом», — написал Карпов в своем телеграм-канале.

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