В «Спартаке» рассказали о состоянии травмированных игроков

Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о состоянии футболистов, у которых в концовке минувшего сезона были проблемы со здоровьем. 22 июня игроки красно-белых прошли углубленное медицинское обследование в Национальном центре спортивной медицины ФМБА России.

Полузащитник Эсекьель Барко играл финал Кубка России на уколах, с недолеченной травмой. Он начнет подготовку к сезону по индивидуальной программе.

Также индивидуальную программу составят для защитника Александера Джику. Он в финале Кубка России получил повреждение задней поверхности бедра. Из-за травмы футболист не смог отправиться на чемпионат мира со сборной Ганы.

А вот Срджан Бабич, перенесший операцию на крестах, уже готов заниматься в общей группе. Также залечили свои травмы Илья Самошников и Владислав Саусь. Козлов подчеркнул, что Саусь уже сейчас находится в отличной физической форме.

Несколько футболистов, в частности, задействованные на сборе национальной команды России, Александр Максименко, Даниил Денисов и Наиль Умяров, получили дополнительное время для отдыха и пройдут УМО позже.

«Спартак» откроет сезон 18 июля в Нижнем Новгороде, сразившись с «Зенитом» за Суперкубок России.