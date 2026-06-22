«Не просто учат играть в хоккей»: тренеров спортшколы наградили благодарственными письмами в Зарайске

В Зарайске наградили сотрудников спортивной школы по хоккею. Руководитель и тренерский состав получили благодарственные письма Государственной думы за вклад в развитие детского спорта и добросовестную работу, пишет REGIONS.

Вручение наград

Награды коллективу передал депутат от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. Он отметил вклад тренеров в развитие спортивной подготовки юных хоккеистов и подчеркнул значимость их работы для формирования будущих спортсменов.

Обсуждение условий тренировок

В ходе встречи также обсуждались условия, в которых проходят занятия. Представители школы обратили внимание на состояние ледового покрытия, обеспеченность инвентарем и необходимость обновления тренировочного оборудования.

Отмечалось, что качество подготовки спортсменов напрямую зависит не только от профессионализма тренеров, но и от материально-технической базы, а также безопасности занятий.

Оценка работы школы

По словам депутата, спортивная школа в Зарайске демонстрирует высокий уровень организации работы с детьми. Он подчеркнул, что тренеры выполняют не только спортивную, но и воспитательную функцию, формируя у воспитанников дисциплину, командный дух и привязанность к родному региону. Обозначенные коллективом проблемы взяты на контроль. Планируется дальнейшая работа по улучшению спортивной инфраструктуры в рамках действующих программ развития спорта.