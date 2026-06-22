Виктория Боня раскрыла свою зарплату в «Доме-2»

Телеведущая и блогер Виктория Боня вспомнила свои гонорары во время работы на популярном реалити-шоу «Дом-2», пишет Super. По ее словам, на пике карьеры она зарабатывала $6 тысяч в месяц. Однако не всегда все было так радужно.

Как отметила Боня, первые три месяца участникам платили по $3 тысячи, а затем гонорар снижался до тысячи.

Боня призналась, что изначально не планировала задерживаться на проекте надолго. Она хотела продержаться всего месяц, но в итоге осталась на полгода. Когда ей стало скучно, она решила уйти. Однако продюсер убедила ее остаться, подняв зарплату еще на $3 тысячи.

Уход Бони вызвал неоднозначную реакцию. Создатели проекта были недовольны: ее вырезали из эфира и не сняли прощальную нарезку.

«Меня не было вообще. Когда яркие герои уходят, они снимают про них нарезки, как все было. Про меня не сняли. Они так обиделись на меня, что я ушла», — рассказала Виктория.

Более того, сама Ксения Собчак раскритиковала телеведущую за это решение. А дальше рейтинги шоу и вовсе упали, и Боне предложили вернуться за $15 тысяч, но она отказалась.

Ранее телеведущая Виктория Боня рассказала о подарке Ксении Собчак в «Доме-2», который та выбросила.