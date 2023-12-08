В США будет построен каток имени Овечкина

Американский хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» вместе с его капитаном Александром Овечкиным, компанией Monumental Sports и организацией Entertainment Foundation планируют провести благотворительный аукцион, вырученные средства с которого будут отправлены на строительство катка в Соединенных Штатах для игры в уличный хоккей с мячом. Об этом сообщается на официальном интернет-ресурсе НХЛ .

Сообщается, что желающие на аукционе смогут побороться за право обладания 802-й шайбы Овечкина в НХЛ, которая вывела его на позицию выше Горди Хоу и сделала вторым лучшим снайпером в Лиге.

Построенный в будущем каток будет назван в честь игрока, но его точное местоположение еще неизвестно. Уточняется, что выбрать организатором предстоит из Вирджинии, Мэриленда и Вашингтона.