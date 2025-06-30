В США назвали Капризова первой суперзвездой в истории «Миннесоты»

Руссо назвал россиянина «первой настоящей суперзвездой в истории «Уайлд». Он отметил, что Капризову здесь нравится, но его может оттолкнуть о продления соглашения тот факт, что «Миннесота» уже очень давно не претендует на трофей.

По мнению журналиста, руководство «Уайлд» должно посвятить Капризова в свои планы строительства боеспособной команды, а после открытия рынка свободных агентов подкрепить слова одной-двумя громкими сделками.

Контракт российского форварда истекает по окончании следующего сезона. По этому соглашению Капризов зарабатывает $9 млн в год. Уже после 1 июля клуб может заключить с ним новый контракт.

Ранее сообщалось, что президент «Миннесоты» Крейг Лейпольд и генменеджер Билл Герин настроены во чтобы то ни стало сохранить Капризова.