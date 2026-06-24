В США ослабили ограничения для сборной Ирана: разрешили прилетать не в день игры

В США ослабили ограничения для сборной Ирана в вопросе прибытия в страну. Ранее иранцы должны были прилетать в США из Мексики, где базируется команда, в день игры, а затем покидать Штаты практически сразу по окончании матча.

Представители Ирана неоднократно жаловались на несправедливость, президент ФИФА Джанни Инфантино выражал им сочувствие, но говорил, что никак не может повлиять на американские власти.

Следующий матч сборная Ирана проведет против команды Египта на северо-западе США, в Сиэтле. Расстояние до места проведения матча составляет почти две тысячи километров. Поэтому иранцы просили позволить им прилететь раньше, чтобы иметь время на отдых и адаптацию.

Американские власти разрешили сборной Ирана прилететь за два дня матча. В США заявили, что такой регламент и планировался: посмотреть по итогам первых двух матчей, как пойдет, а затем ослабить ограничения. При этом касательно отлета никаких изменений не произойдет: через пару часов после матча команда должна будет покинуть страну.

Матч с Египтом — решающий для Ирана. В группе G лидирует с четырьмя очками Египет, у Бельгии и Ирана по два очка, а у Новой Зеландии — одно. Победа гарантированно выведет Иран в плей-офф, ничья даст определенные шансы, но в этом случае все будет зависть от положения команд в других группах.