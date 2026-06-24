В Мособлдуме представили закон о поддержке семей погибших бойцов СВО

Прокурор Московской области Сергей Забатурин принял участие в итоговом заседании Московской областной Думы 7 созыва и представил законы о поддержке семей погибших бойцов специальной военной операции и унификации административной ответственности. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В рамках заседания депутаты в трех чтениях приняли областные законы «О внесении изменения в Закон Московской области «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам» и «О внесении изменений в Кодекс Московской области об административных правонарушениях». Первый освободит членов семей погибших участников СВО от обязанности уплачивать транспортный налог на имущество, перешедшее к ним по наследству.

В рамках второй инициативы индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, исключат из состава субъектов административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Московской области. Это позволит устранить противоречия между региональным и федеральным законодательством. В результате они будут нести административную ответственность как должностные лица.

Забатурин подчеркнул, что новые законы усилят правовую определенность, исключат двойное толкование норм и обеспечат баланс между интересами государства, бизнеса и социально уязвимых категорий граждан.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.