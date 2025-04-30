В США решили аннулировать результаты пловчихи-трансгендера

Управление по гражданским правам Министерства образования США постановило, что университет Пенсильвании нарушил положения, связанные с дискриминацией по половому признаку, когда разрешил трансгендеру Лиа Томас выступать за свою женскую команду.

Учебное заведение обязали аннулировать все результаты Томас и принести извинения женщинам-пловчихам, пострадавшим от дискриминации.

Еще в 2020 году парень по имени Уильям Томас без шансов проигрывал студенческие соревнования по плаванию. Внезапно он почувствовал себя женщиной, начал операции по смену пола. Руководство университета допустило трансгендера к участию в женских соревнованиях, и тут спортивная карьера Лиа Томас резко пошла вверх.

Томас выиграла несколько соревнований в Лиге плюща за явным преимуществом.

После прихода в Белый дом Дональда Трампа гендерная политика в США резко переменилась. Университету Пенсильвании заморозили финансирование из-за участия Томас в женских соревнованиях.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Мартина Сабликова из Чехии совершила каминг-аут.