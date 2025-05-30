В США умерла любимица фанатов сериала «МЭШ» Лоретта Суит

Известная американская актриса Лоретта Суит, получившая популярность в сериале «МЭШ», умерла в 87 лет, сообщил телеканал CBS.

По словам представителя актрисы Харлана Болла, Суит умерла по естественным причинам в пятницу, 30 мая, в своем доме в Нью-Йорке.

Лоретта Суит родилась в Пассейике, штат Нью-Джерси 4 ноября 1937 года. Актриса имеет польские корни.

В период с 1972 по 1983 годы Суит исполняла роль майора Маргарет «Горячие губки» Халиган в популярном сериале «МЭШ», унаследовав эту роль от Салли Келлерман, сыгравшей ее в одноименном фильме 1970 года.

За свою игру актриса дважды получала премию «Эмми». Она стала первой звездой «МЭШ», посетившей Южную Корею, где выступила в роли закадрового рассказчика в документальном фильме «Корея: забытая война».

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