Умер актер, сыгравший роль куклы Чаки

Американский актер Эд Гейд, который сыграл роль куклы Чаки в слэшере «Детские игры», скончался. Актеру был 61 год, уточняет в среду издание TMZ, ссылаясь на свои источники.

Стало известно, что Эд Гейд скончался в хосписе в Лос-Анджелесе во вторник, рассказывает источник, знакомый с американским актером. Также сообщается о том, что в отношении Гейда в последние годы велось расследование — его подозревали в домогательствах в отношении нескольких подростков.

При этом причина смерти актера до сих пор официально не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что уголовное преследование в отношении актера Глеба Калюжного прекращено — такое решение приняло управление Следственного комитета России по городу Москве.