В столице отметили день рождения Дома актера

В столице прошел праздничный вечер, посвященный дню рождения Дома актера. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Отмечается, что в настоящее время в нем ежедневно проходят репетиции. Дом является площадкой для творческих экспериментов молодых актеров.

Добавляется, что в текущем сезоне в нем готовятся два значительных проекта — лаборатория по творчеству Александра Пушкина и поэтический фестиваль имени Сергея Юрского.