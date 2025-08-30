В стране предрекли возвращение России в состав участников Олимпиады

Шансы на выступление под российским флагом в ОИ-2028 сохраняются при условии политического урегулирования. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила депутат Госдумы Светлана Журова.

Возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры зависит от политической ситуации в мире. По мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, полноценное участие сборной России под национальным флагом на Олимпиаде-2028 возможно при условии подписания мирного соглашения с Украиной.

Журова отметила, что на предстоящей Олимпиаде-2026 российские спортсмены смогут выступить лишь в ограниченном составе и в нейтральном статусе. Шансы на изменение ситуации к этим играм оцениваются как минимальные.

Перспективы участия в ОИ-2028 года в Лос-Анджелесе выглядят более оптимистично, но требуют кардинальных изменений в мировой политике. Депутат подчеркнула, что дипломатические процессы занимают значительное время, и быстрого решения вопроса ожидать не следует.

