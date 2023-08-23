В Талдомском округе прошел литературно-гастрономический праздник «Спас в Спасе»

В это воскресенье в селе Спас-Угол, на родине Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, прошел традиционный праздник «Спас в Спасе», который увлек гостей в мир фантазии и красоты.

В мероприятии принял участие глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин, представители администрации, культурного сообщества и активные граждане округа.

В атмосфере дворянской усадьбы для жителей и гостей округа организаторы создали замечательный праздник. Проходило мероприятие под звуки классической музыки, в сопровождении театральных новелл, с щедрым чаепитием. Специально на яблочный Спас жители округа приготовили вкуснейшее варенье.

Праздник в честь великого русского писателя, его литературного наследия и его грандиозной личности позволил гостям прочувствовать удивительную атмосферу этих старинных мест, насладиться красотой старинного русского села.

Предварила мероприятие заупокойная лития в родовой церкви Салтыковых, построенной более двух веков назад. Затем гостям предложили широкую культурную программу. Они смогли полюбоваться картинами местных художников, посетить экспозиции музея. Работали в Талдомском округе мастер-классы и фотозоны, чтобы осталась память об этом чудесном празднике в стилистике вечеров в дворянской усадьбе.

Отдельная активность развернулась у щедро накрытых столов. Каких только вкусностей на яблочную тематику здесь не было – и нежные шарлотки, и запеченные яблоки и ароматные хрустяшки, и, конечно же, компоты с вареньем. На память гости уносили рецепты по изготовлению лакомств и множество впечатлений.