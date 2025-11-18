В Талдомском округе состоялось первенство по самбо

В Талдомском округе отметили Всероссийский день самбо крупным первенством, которое 15 ноября прошло в спортивном комплексе «Антей» в поселке Запрудня. На ковер вышли около 150–200 юных и взрослых спортсменов из Талдомского, Дмитровского, Сергиево-Посадского округов, Дубны и Твери.

Глава округа Юрий Крупенин поздравил участников и отметил высокий уровень соревнований и растущую популярность самбо в регионе. Каждая схватка проходила в напряженной борьбе, а победителей и призеров чествовали как настоящих героев турнира.

Отдельную благодарность выразили тренерам, судьям, организаторам и родителям — именно их работа помогает округу укреплять спортивные традиции и привлекать все больше молодых спортсменов.