В Талдомском округе состоялся праздничный и незабываемый «Фестиваль журавля»

В минувшую субботу на территории биологической станции особо охраняемой природной территории «Журавлиная родина» прошла торжественная церемония открытия «Фестиваля журавля». Это уже традиционное мероприятие, которое уже более трех десятилетий объединяет энтузиастов природы, специалистов по птицам и защитников окружающей среды, стремящихся лицезреть великолепие и неповторимость этих изящных созданий.

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин, в сопровождении Председателя районного Совета депутатов Михаила Аникеева и его заместителя Юрия Воробьева, приняли участие в мероприятии. Глава округа особо отметил важность сохранения исчезающих видов живых существ и выразил поддержку проектам, нацеленным на поддержание экологического равновесия в муниципальном образовании.

В программу фестиваля вошла музыкальная программа «Прощайте, матушки, свидимся!», в исполнении местных творческих коллективов и исполнителей народной музыки. Посетителей ждали мастер-классы, развлекательные соревнования, познавательные викторины и угощение ароматным чаем из самовара с домашним вареньем.

На территории фестиваля функционировали ярмарка народных ремесел, продуктовая ярмарка местных фермеров, кафе и гастрономический конкурс «Оранжевое чудо», в котором поборолись за звание лучших кулинары из разных уголков округа. Гостей ждали познавательные лекции в музее болот и захватывающие экскурсии к местам гнездования журавлей. И взрослые, и дети с большим интересом слушали рассказы о том, как важно беречь и охранять окружающую среду. Для удобства посетителей был организован бесплатный транспорт.

Фестиваль не только оставил яркие впечатления, но и стал важным шагом в формировании понимания необходимости сохранения биоразнообразия. Каждый участник унес с собой частичку любви к природе, и плодотворное сотрудничество будет продолжено в будущих проектах по защите нашей планеты.