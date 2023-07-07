В Ташкенте отменили концерт Григория Лепса

Концерт Григория Лепса в Ташкенте отменен по техническим причинам, сообщили в Минкульте Узбекистана.

Зрителям, успевшим приобрести билеты, вернут деньги. Концерт российского певца в столице Узбекистана должен был пройти 23 октября.

Ранее концерты Лепса были отменены в Киргизии и Казахстане. Официально причины не уточнялись, но считается, что выступления Лепса отменили из-за поддержки артистом спецоперации на Украине.

Григорий Лепс присоединился к акции других исполнителей, пообещав премировать российских солдат за подбитые западные танки. В начале июля певец сдержал свое обещание, передав бойцу с позывным Веном миллион рублей за уничтоженный «Леопард».