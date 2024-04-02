В Театре сатиры рассказали о судьбе последнего спектакля Ширвиндта

По информации Театра сатиры, спектакль «Где мы?!», где играл свою последнюю роль Александр Ширвиндт, закрыт. Об этом сообщает NEWS.ru .

Уточняется, что никто другой не сможет взять на себя роль Ширвиндта в этой постановке.

Отмечается, что к сотрудникам этого учреждения культуры только приходит осознание и принятие того, что Александра Ширвиндта больше нет. По их мнению, в этом театре все пропитано Ширвиндтом и там станет всегда жить его дух.

Напомним, известный актер умер в середине марта на 90-м году жизни в одной из столичных больниц из-за сердечной недостаточности.