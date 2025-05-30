В третьем круге «Ролан Гаррос» сыграют шесть российских теннисистов

На турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» завершились матчи второго круга в одиночном разряде. Борьбу на турнире продолжают шесть российских теннисистов.

В третий круг прошли Андрей Рублев, посеянный под 17-м номером, и Карен Хачанов (24-й) в мужской сетке турнира, Мирра Андреева (6-й номер посева), Людмила Самсонова (19-й), Екатерина Александрова (20-й) и Верника Кудерметова (несеяная, 46-й номер рейтинга).

Из прошедших во второй круг ракетки зачехлили Диана Шнайдер и Анастасия Потапова.

В 1/8 финала гарантированно будет российский представитель, так как Александрова и Кудерметова сыграют друг с другом.

Рублеву предстоит матч с французом Артуром Филсом, Хачанов встретится с американцем Томми Полом. Самсонова сыграет с украинкой Даяной Ястремской, Андреева ­­— с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Ранее стало известно, что на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре Россию представят 30 пловцов.