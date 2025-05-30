Россия отправит 30 пловцов на чемпионат мира в Сингапуре

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре выступят 30 российских пловцов, сообщил «Матч ТВ».

Все эти спортсмены выполнили норматива отбора в команду на чемпионате страны в Казани.

В состав национальной команды вошли Михаил Антипов, Илья Бородин, Алина Гайфутдинова, Иван Гирев, Владислав Гринев, Софья Дьякова, Александр Жигалов, Дарья Зарубенкова, Дарья Клепикова, Иван Кожакин, Климент Колесников, Егор Корнев, Олег Костин, Александра Кузнецова, Василий Кукушкин, Мирон Лифинцев, Андрей Минаков, Ксения Мишарина, Мария Осетрова, Кирилл Пригода, Дмитрий Савенко, Павел Самусенко, Данил Семьянинов, Милана Степанова, Максим Ступин, Арина Суркова, Дарья Сурушкина, Дарья Трофимова, Евгения Чикунова и Егор Юрченко.

Лидерами сборной являются двукратный олимпийский призер Климент Колесников, триумфатор чемпионата мира на короткой воде в Будапеште Мирон Лифинцев, завоевавший в декабре прошлого года пять золотых медалей, обладатель трех действующих рекордов мира Кирилл Пригода, призер чемпионатов мира и Европы Евгения Чикунова.

При этом некоторые титулованные спортсмены не смогли выполнить нормативы отбора. В частности, за пределами сборной остался двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов.

Пловчиха Анна Егорова, не сумевшая отобраться в Сингапур, поставила под сомнение справедливость критериев отбора на чемпионат мира.