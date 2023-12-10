В Центре социального обслуживания в Пушкино рассказали о пользе занятий зумбой

В КЦСОиР «Пушкинский» подвели итоги работы направления «Зумба» за первые полгода и провели тренировку к праздничному новогоднему выступлению. В июне здесь впервые прошло первое занятие зумбой для участников проекта «Активное долголетие».

Отмечается, что летом тренировки проходили под открытым небом, а в зимний период занятия перенесли в хореографический зал Дома культуры «Пушкино». Композиции, силовую нагрузку и сложность танцевальных элементов выбирает инструктор Валерий Лядов.

«Мы движемся к успеху семимильными шагами! Начинали с группы в семь человек, а теперь тренировки посещает свыше 40 представителей старшего поколения. И число желающих заниматься постоянно растет. Очень многие хотят освоить фитнес-программу, сочетающую движения аэробики с элементами латиноамериканских танцев, ведь прыжки, шаги, поднятие рук и ног могут делать практически все желающие», — рассказал Валерий Лядов.

По его словам, поначалу большинство участников занятий были зажатыми и неуклюжими, многое не получалось, а сейчас наблюдается явный прогресс, как в правильном выполнении движений, так и плане состояния здоровья. Даже те, кто перенес инфаркт или инсульт, имеет застарелые травмы, стали легче двигаться, меньше уставать и чувствовать себя бодрее.