В ЦСКА довольны работой Челестини на старте сезона

В межсезонье армейцы неожиданно остались без главного тренера, когда клуб неожиданно покинул Марко Николич. Челестини не был самым очевидным выбором для ЦСКА, но Бабаев отметил, что сейчас в клубе очень довольны работой специалиста.

«Хорошая работа спортивного департамента. Они рассмотрели всех тренеров, которые, на их взгляд, могли быть доступны. Собрали информацию, выяснили, что Фабио принял решение досрочно покинуть "Базель". Вариант оказался сложным, потому что он европеец, только сделал со швейцарским клубом золотой дубль, был действующий контракт, но инсайды и прогнозы департамента оказались верными», — сказал Бабаев.

ЦСКА идет без поражений в РПЛ и после шести туров занимает второе место с 14 очками. В шестом туре армейцы уверенно обыграли тольяттинский «Акрон» (3:1).