В ЦСКА назвали идеальный лимит на легионеров

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил о постепенном ужесточении лимита, в сезоне 2028/29 он должен составлять пять иностранцев на поле и десять в заявке. В настоящее время действует лимит 8/13. По мнению Бабаева, механического уменьшения числа легионеров для развития отечественного футбола недостаточно.

«Мы знаем, что уже неоднократно использовались различные формулы лимита, и не всегда это приводило к искомому результату. Идеальный лимит? Должен быть комплекс мер, в том числе экономических, направленных на защиту интересов российских футболистов, а не только количественное ограничение», — заявил Бабаев.

Ранее стало известно, что Минспорта может рассмотреть полный отказ от легионеров в матчах Кубка России по футболу.