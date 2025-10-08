Минспорта может ввести полный запрет на легионеров в матчах Кубка России

Он рассказал, что такое предложение прозвучало на одной из встреч, на которых министр спорта Михаил Дегтярев обсуждает вопросы ужесточения в РПЛ. Глава ведомства счел инициативу интересной и пообещал ее проработать.

Дегтярев уже заявил о предстоящем ужесточении лимита в РПЛ. Планируется, что с сезона-2028/29 одновременно на поле в составе одной команды могут пять легионеров, а в заявке на матч — 10. В настоящее время действует лимит 8/13. Почему в Кубке России лимит должен быть еще строже, не объясняется.

Против ужесточения лимита на легионеров выступают многие клубы и главный тренер сборной России Валерий Карпин. Дегтярев заявил, что в следующий раз может не утвердить Карпина во главе национальной команды из-за его позиции. В РФС по этому поводу отметили, что довольны работой Карпина.