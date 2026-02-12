«Краснодар» назвал цену за своего лучшего нападающего

Футбольный клуб «Краснодар» назвал цену за колумбийского нападающего Джона Кордобу в ответ на запрос о трансфере со стороны бразильского «Флуминенсе», сообщает Globo Esporte.

По данным издания, свою главную ударную силу «быки» оценили в €30 млн. «Флуминенсе» счел такую цену за 32-летнего форварда слишком завышенной и отказался от притязаний на него.

Портал Transfermarkt, для сравнения, оценивает игрока втрое дешевле, в €10 млн.

Колумбиец выступает за «Краснодар» с 2021 года. За его переход российский клуб заплатил «Герте» €20 млн. В общей сложности Кордоба провел за «Краснодар» 139 матчей во всех турнирах, забил 70 мячей и отдал 33 передачи.

Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев возмутился тем, что голкипера ПСЖ Матвея Сафонова ставят на один уровень с великими вратарями Львом Яшиным и Игорем Акинфеевым.