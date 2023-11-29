В усадьбе «Знаменского-Губайлово» в Красногорске состоялась премьера оперы «Федул с детьми»

В стенах главного дома усадьбы «Знаменского-Губайлово» дали обновленную версию известной оперы «Федул с детьми». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Ее поставили на средства гранта президента России Владимира Путина, который выделяют для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

В постановке приняли участие сразу несколько творческих коллективов и деятелей культуры.

«Солистами оперы выступили артисты театра «Геликон-опера» Михаил Никаноров, Дмитрий Хромов, солистка Нижегородского оперного театра Алина Отяковская и воспитанники хорового коллектива «Радуга» школы №118 г. Москвы», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что режиссером оперы стал Дмитрий Отяковский, за аранжировку отвечал Рустам Сагдиев, в роли продюсера выступила Елена Климова, а музыкальное сопровождение обеспечил Русский камерный оркестр «Усадьба» под руководством Романа Хохрякова.

«В этой небольшой усадьбе в Красногорске произошло настоящее чудо. Думаю, что русская доглинкинская опера, в принципе, должна чаще сегодня звучать. Это наша истинная культура, наше русское барокко, то, к чему музыкальные театры еще даже не прикасались. Красногорск потрясающий! У нас был перианшлаг. Ребята, вы все замечательные, я вас люблю!», – поделился впечатлениями Дмитрий Отяковский.

Напомним, что комическую оперу в 1 действии «Федул с детьми» написал композитор Василий Пашкевич на либретто российской императрицы Екатерины II. Премьера состоялась на сцене Эрмитажного театра в Северной столице в начале 1791 года.