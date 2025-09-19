В «Вашингтоне» высказались о новом контракте для Овечкина

Он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от планов самого хоккеиста.

«Хочу оставить ему пространство для принятия решения, чтобы сезон прошел так, как он сам хочет. Если он захочет поговорить — поговорим, если нет — решим позже», — сказал Патрик.

Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон» с 2005 года, начал с командой новый тренировочный лагерь. Форвард досрочно покинул тренировку из-за травмы. Впрочем, главный тренер команды Спенсер Карбери успокоил болельщиков, заявив, что здоровье Овечкина не вызывает опасений, а его уход со льда носил, скорее, профилактический характер.

