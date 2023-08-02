В Воскресенске началась неделя инклюзивного спорта

Марафон «Сила России» – инклюзивный проект, нацеленный на привлечение в спорт людей с инвалидностью. Задумано и реализовано мероприятие силами активистов и сторонников партии «Единая Россия» совместно с партнерскими организациями в рамках реализации партийного проекта «Единая страна - доступная среда».

Старту фестиваля предшествовала большая работа по его подготовке. В муниципальных образованиях Подмосковья заранее выбрали площадки для открытого доступа. Сегодня на них проходят тренировочные занятия, мастер-классы по различным видам спорта. Главная фишка проекта – принять участие в мероприятиях могут люди с инвалидностью.

Одна из таких важных площадок развернулась в муниципальном учреждении «Спортивный клуб инвалидов «Лидер» городского округа Воскресенск. Для участников прошла встреча с директором клуба, чемпионом мира, паралимпийцем Алексеем Кузнецовым. А еще здесь прошел мастер-класс по петанку. Это увлекательная игра с простыми правилами, которая не требует от игроков особой физической подготовки. Для победы нужно лишь набраться опыта и развить хороший глазомер.

Как рассказала в администрации городского округа Воскресенск, соревнования получились увлекательными и азартными. Участники получили заряд положительных эмоций и убедились, что инвалидность – не повод отстраняться от активной жизни. Напротив, нужно обязательно раскрывать свой потенциал.