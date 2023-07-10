В Воскресенске состоялся конкурс семей

День семьи, любви и верности в городском округе Воскресенск отметили интересным конкурсом «Семь + Я». В нем боролись за призы и создавали отличное настроение зрителям семейные пары муниципалитета.

Участники состязания проявили незаурядный артистизм, способность к импровизации. Жюри оценивало также знание вкусов и привычек супругов. Среди призеров оказались семьи Коротковых, Петуховых и Морозовых. Они были награждены путевками на экскурсию «Жемчужина Воскресенска» и красивыми букетами. Награждение прошло в парке Усадьбы Кривякино в молодежном центре «Олимпиец».

А в местном ДК «Химик» в честь праздника состоялся концерт и чествование семей. Среди тех, кто под бурные аплодисменты выходили на сцену, были Валерий и Елена Юровы. За 45 лет совместной жизни они вырастили троих детей, давно нянчат внуков. Глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин вручил паре медаль «За любовь и верность».