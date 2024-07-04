В Воскресенске стартовали Всероссийские соревнования по спортивному туризму

В поселке им. Цюрупы городского округа Воскресенск стартовал Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному туризму 20-го Кубка памяти Виталия Кондратьева.

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки, юниоры и юниорки, которые прибыли в Воскресенск из разных российских городов. Мероприятие продлится пять дней.

Участникам предложено оценить свои силы в четырех дисциплинах: две короткие («Дистанция-пешеходная-связка», «Дистанция-пешеходная») и две длинные («Дистанция-пешеходная», «Дистанция-пешеходная-группа»). Соревнования всероссийского уровня проводятся на дистанциях 3 — 5 классов.

«В соревнованиях принимает участие 33 субъекта Российской Федерации. Всего участников у нас порядка пятисот человек. Соревнования в этом году проводятся в двадцатый раз. Мы особенно рады сегодня видеть представителей Камчатского края, Амурской области и Республики Крым», – рассказал заместитель главного судьи Михаил Чесноков.

Участникам предстоит во время прохождения дистанций преодолевать различные препятствия. Некоторые трассы предполагают, что спортсмены будут достигать цель в тандеме. Несмотря на то, что пешеходный туризм — относительно молодой вид спорта, он активно культивируется во многих российских регионах.