В честь Международного дня защиты детей в воскресенском клубе инвалидов состоялся праздник спорта и радости.

Мероприятие посетили депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Воскресенск Михаил Бахтов, заместитель председателя Российского союза сельской молодежи Подмосковья Дмитрий Хуртов. Гости приехали, чтобы поболеть за участников спортивных соревнований. Екатерина Лобышева привезла ребятам памятные подарки, чтобы ими поощрить победителей и участников.

«Для людей с ограниченными возможностями здоровья спорт значит очень многое. Это возможность адаптироваться в социуме, расширить рамки собственного мира, завести друзей и вести полноценную активную жизнь», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Сергей Слепов.

В соревнованиях состязались три команды. Конкуренция не помешала ребятам получить много радостных эмоций. Воспитанники клуба долго готовились перед выступлением, чтобы продемонстрировать все свои возможности. Каждый смог проявить себя.

«Огромную благодарность хочу выразить директору клуба Алексею Кузнецову, всем инструкторам, которые занимаются с нашими детьми, и всем, кто сегодня помог в организации этих соревнований. Было ярко, красочно и эмоционально!» — отметила Екатерина Лобышева.

Праздничное мероприятие провели в рамках проекта «Единая страна – доступная среда», который инициировала партия «Единая Россия».

Международный день защиты детей традиционно празднуют в первый день лета. В округе прошли различные мероприятия. В частности, юным участникам дорожного движения подарили раскраски, рисунки в которых демонстрируют важность соблюдения правил безопасности на дорогах.